F1 GP Spagna 2023 | griglia di partenza e risultati qualifiche | Verstappen in pole | Sainz in prima fila

(Di sabato 3 giugno 2023) Idellee ladidel Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondialedi Formula 1. Laposition è ancora una volta di Max, che domina e precede la Ferrari di Carlos. Disastro per l’altra Rossa di Charles Leclerc, che partirà addirittura diciannovesimo. Male però anche la Red Bull di Sergio Perez, eliminato nel Q2 così come la Mercedes di George Russell. Di seguito ladicompleta. LE PAGELLE DELLELADIDEL GP DI1. Max...

Base in Francia e solidi rapporti con Grecia,, Germania e Inghilterra Ma è con l'Italia che i militanti della "Reconquista" hanno i legami più ...Lewis Hamilton ha commentato il quinto posto raccolto nelle qualifiche del Gran Premio di, un risultato che va oltre le aspettative del sette volte campione del mondo. 'Il pacchetto di aggiornamenti funziona, già dalle FP3 oggi la macchina faceva un figurone - commenta Hamilton ...Qualifiche del Gp didi Formula 1 bagnate e sfortunate. Sia la Ferrari che la Red Bull hanno infatti visto eliminati Leclerc (Q1) e Perez (Q2). Fortunatamente per le due scuderie ci hanno pensato Verstappen, ...

LIVE F1, GP Spagna 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Leclerc lancia la sfida alla Red Bull OA Sport

Una pole facile facile quella di Max Verstappen nel GP di Spagna. Per lui è la numero 24 in carriera, la quarta nel 2023 su sette qualifiche disputate (le altre due al compagno Sergio ...GP Spagna, Lando Norris commenta le sue qualifiche, durante le quali si classificato in terza posizione con la sua McLaren ...