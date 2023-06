F1 GP Spagna 2023 | doppia penalità a Gasly per impeding | sei posizioni in meno in griglia

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023)per Pierrenella gara del GP didi F1. Il pilota francese della Alpine, protagonista di un dupliceprima su Sainz e poi su Verstappen, è stato sanzionato dagli steward Fia (così come accaduto a Leclerc a Montecarlo) con treininda moltiplicare ovviamente per due. Sono dunque sei leperse dal transalpino, che non partirà quarto ma decimo. Di conseguenza, scalano tutti gli altri di una posizione. SportFace.