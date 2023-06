F1 | Charles Leclerc | “C’era qualcosa sulla posteriore destra | ho rischiato di sbattere sul muro”

(Di sabato 3 giugno 2023)è stato clamorosamente eliminato nel Q1 delle qualifiche del GP di Spagna 2023, settima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il pilota della Ferrari scatterà dunque dalla 19ma posizione nel Gran Premio in programma domani e sarà chiamato a una grandiosa rimonta in terra iberica. Il risultato odierno esprime al meglio il momento critico che sta attraversando la Scuderia di Maranello.ha mestamente analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport F1, palesando la propria grande delusione e i dubbi riguardo alla monoposto: “Sarei sorpreso se la macchina è a posto.che non andava, stamattina nelle stesse condizioni andavamo bene....

Unaffranto dopo le qualifiche da dimenticare nel Gp di Spagna dove partirà penultimo. "Qualcosa - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - non andava di sicuro" . 3 giugno 2023è stato eliminato nel Q1 del Gran Premio di Spagna, settima gara del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota monegasco non è riuscito a entrare in feeling con la nuova monoposto, che ...Prima manche disastrosa per la Ferrari dinelle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco non è riuscito a far meglio di un 19/o tempo restando fuori già nella Q1. Domani partirà dunque dal ...

F1 | Leclerc mette all'asta tuta e casco per aiutare l'Emilia-Romagna Motorsport.com - IT

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - 'C'era qualcosa sulla posteriore destra che non tornava. Dobbiamo guardare i dati prima di commentare. C'era qualcosa ...Charles Leclerc è stato clamorosamente eliminato nel Q1 delle qualifiche del GP di Spagna 2023, settima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il pilota della Fe ...