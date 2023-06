F1 | Carlos Sainz | “Ottima prestazione nonostante una qualifica complicata Domani voglio il podio”

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023)conclude con il sorriso le sue qualifiche del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il pilota di casa, infatti, centra il risultato massimo possibile per chi non si chiama Max Verstappen. Il campione del mondo, infatti, ha fatto il vuoto come ampiamente previsto, mentre il portacolori della Ferrari è riuscito a issare la sua SF-23 in seconda posizione, ottimo viatico anche per la gara di(ore 15.00). Al termine della Q3 il pilota nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sulla linea del traguardo, oggi condotte da Marc Genè. Il pilota del Cavallino Rampante inizia la sua analisi da un punto ben specifico: “C’era bisogno di un risultato simile dato che eravamo tutti molto vicini alle spalle di Verstappen. Le condizioni non erano affatto ...