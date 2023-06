F 1 | GP Spagna - Verstappen in pole | Leclerc penultimo

Leggi su quattroruote

(Di sabato 3 giugno 2023) Maxha conquistato una facileposition nel Gran Premio di. L'olandese della Red Bull ha completato un giro del circuito di Barcellona in 1:12.272, staccando di quattro decimi la Ferrari di Carlos Sainz, che partirà al suo fianco nella gara di casa. Colpo di reni di Lando Norris, autore del terzo posto in griglia di partenza domani con la sua McLaren: l'inglese ha preceduto di appena 24 millesimi la Alpine di Pierre Gasly, che si schiererà accanto a lui in seconda fila. In aggiornamento I risultati completi delle qualifiche a Barcellona >>