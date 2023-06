Ezio Greggio e Romina Pierdomenico | perché si sono lasciati? Silenzio rotto

(Di sabato 3 giugno 2023) È finita la storia tra: a farlo sapere è stato il conduttore di Striscia la Notizia con una Instagram Story. 38 anni di differenza e tanta sintonia, così hanno sempre raccontato il loro amore. L'ultima intervista di coppia risale a gennaio 2023 al settimanale Gente in cui raccontavano che l'amore non ha età: "Quando io eci guardiamo, ci capiamo al volo. Poi è bello ridere, avere un senso spiccato dell'umorismo. Lo abbiamo entrambi, e una buona parte della nostra storia è fatta di risate". In tv, invece, erano apparsi vicini e complici nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La relazione sarebbe giunta al capolinea alcune settimane prima dell'annuncio di, ma un profondo affetto continua a tenerli uniti:rimasti ...

Alle 18.50 è atteso, conduttore tv, comico, attore e regista, con la sua biografia 'N. 1: una vita di avventure, incontri, scherzi e risate'. Domenica alle 17.30 l'appuntamento è con il ...Le femmine possono abortire, o abbandonare il bambino ( con conseguenti appelli di), o diventare la Franzoni, ma comunque a loro la natura non concede il lusso di considerarlo un ...E come se non bastasse sul finire degli anni ottanta, il decennio dell'effimero, ecco un'ulteriore rinascita tv per quel signore tutto d'un pezzo che approda a Striscia la Notizia cone ...

"N.1", Ezio Greggio presenta il suo libro a Imperia: l'appuntamento alla Fiera del Libro SanremoNews.it

Greggio, il conduttore televisivo commenta gli episodi avvenuti durante la finale di Europa League tra Siviglia e Roma Siviglia-Roma a distanza di due giorni dalla sua conclusione continua a far discu ...Mino Damato, all’anagrafe Erasmo Damato, è stato un giornalista e politico italiano originario di Napoli. Ha lavorato in Rai, prima al TG1 e poi in altri programmi di rilievo come Italia Sera, La Dome ...