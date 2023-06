Europa League | Rossella Sensi | “Roma defraudata Il calcio italiano è stato preso a schiaffi”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Lae soprattutto i suoi tifosi sono al centro delle polemiche per quello accaduto al direttore di gara Taylor che èaccerchiato in aeroporto da alcuni tifosi giallorossi. Sulla partita e sulle sviste arbitrali dell’arbitro inglese ha parlato anchesu un post di Facebook. Queste le parole della: “Sei solamia., attaccata, abbandonata. Dopo una serata in cui tutto ilin una finale europea c’è spazio solo per le critiche ai tifosi e a Mourinho nel silenzio totale delle istituzioni su ciò che è accaduto a Budapest in diretta mondiale. Nessuno condivide ciò che ha vissuto l’arbitro Taylor ...