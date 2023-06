Espanyol vs Almeria – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 giugno 2023) L’cercherà di evitare la retrocessione quando si recherà allo stadio RCDE per affrontare l’nell’ultima giornata di campionato. Nel frattempo, quella di domenica 4 giugno sarà l’ultima partita di Liga che l’giocherà per almeno una stagione dopo la retrocessione confermata lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’sembrava destinato a portare la sua lotta per la sopravvivenza all’ultima giornata di campionato quando ha rimontato per 2-1 contro il Valencia al Mestalla lo scorso fine settimana. I gol di Cesar Montes e Martin Braithwaite hanno dato ...