Erdogan giura da presidente. E' il suo terzo ed ultimo mandato

La7.it - Recep Tayyip, confermato presidente dal ballottaggio di domenica scorsa con il 52.18% dei voti, ha giurato ad Ankara per il suo terzo ed ultimo mandato . Il presidente turco - il ...16.30 Turchia,:proteggerò Paese Il presidente turco, Recep Tayyip, ha giurato davanti al Parlamento per il terzo mandato. Nel ballottaggio di domenica scorsa il leader turco ha sconfitto lo ...ospiterà una cena per i capi di stato presenti alla cerimonia di insediamento presso la Cankaya Mansion, residenza ufficiale del vicepresidente turco. In serata il leader turco dovrebbe anche ...

Turchia, Erdogan giura: proteggerò Paese RaiNews

Recep Tayyip Erdogan, confermato presidente dal ballottaggio di domenica scorsa con il 52.18% dei voti, ha giurato ad Ankara per il suo terzo ed ultimo mandato. Il presidente turco - il dodicesimo ...Il presidente turco conferma il suo terzo mandato per altri cinque anni. Ma l'agenda è già fittissima Leggi tutto Recep Erdogan ha compiuto il giuramento per il suo terzo mandato come presidente della ...