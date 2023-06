Era il ' nuovo Tardelli' | oggi l' addio | Gagliardini | non sbagliare anche questa

... con un contratto che scade e nessuno che si è mai posto il problema di rinnovarlo (stato ... Per qualche settimana è stato ilTardelli. No, non lo diciamo noi: parola del suo allenatore nei ...... sisempre fatto così. E invece tutto per fortuna è cambiato". L'allegoria musicale in tre atti ... Infine dile inimitabili linee in bianco e nero che diventano personaggi di Bozzetto con Un ......che annuncia la fine dell'di Cortana, Microsoft fa notare che sarà ancora possibile accedere a diverse altre IA in Windows 11 , e cita per nome Windows Copilot. Oltre a questo, ci sono il...

Nuovo sistema brevettuale unitario: pioniere di una nuova era di ... Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Il genio creativo di Bruno Bozzetto scende in campo ancora una volta in difesa della natura e degli animali con tre film dal titolo Sapiens, girati con tecniche diverse e con cui si sta "divertendo ta ..."Voglio dire grazie al sindaco Sandro Parcaroli ma soprattutto all’assessore Andrea Marchiori perché proprio grazie a loro ho capito che il mio è stato solo un sogno", ironizza Romano Carancini, ex si ...