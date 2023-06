Equitazione | Global Champions Tour Ramatuelle St Tropez 2023 | successo di Julien Epaillard | ottavo Emanuele Gaudiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Il transalpinovince il Grand Prix diSt(Francia) su Donatello d’Auge: il binomio vince il jump-off con un netto in 38?40. Vi sono altri quattro netti sul secondo percorso: secondo posto per il tedesco Christian Kukuk su Mumbai, con il crono di 38?88, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altro transalpino Simon Delestre su Dexter Fontenis Z in 39?32. Quarta piazza per il belga Olivier Philippaerts su H&M Legend Of Love in 39?57, quinta per l’australiana Edwina Tops-Alexander su Fellow Castlefield in 39?84. Sesto il britannico Scott Brash su Hello Jefferson con 4 penalità al jump-off in 39?57. Si classificasul percorso basesu Julius D, con 4 penalità in 68?68. In vetta alla classifica generale ...

La quinta tappa della Longines Global Champions League 2023 è andata in scena a Saint Tropez, in Francia: quattro squadre hanno concluso con 4 penalità, ma la somma dei tempi dei due binomi nella seco ...