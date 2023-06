Enzo Jannacci | l' ultimo contropiede del poeta prediletto

(Di sabato 3 giugno 2023) 'La sera che me ne andrò anch'io diranno che dovevo andare diranno che non vado a star male ma io so già che là non si sta così.' Maria Jatosti, una delle protagoniste della scena culturale milanese ...

È la storia che, vecchio amico di una stagione irripetibile e feconda, con il suo linguaggio visionario, appassionato, corrosivo, ci racconta da mezzo secolo con le canzoni, e non solo. ...... in arte Elio, frontman del gruppo Elio e le Storie Tese con il suo "Ci vuole orecchio", spettacolo in cui recita e canta i capolavori del maestro, fondendo in modo raffinato allegria e ...

Enzo Jannacci canta "Son Scioppàa" a "Cabaret" per una notte TGCOM

Ricordo del cantautore di Maria Jatosti, protagonista della scena milanese con Gaber, Bianciardi, Svampa, Dondero. Tratto da un libro di Nando Mainardi.La prima volta che vidi Enzo Jannacci fu ne La vita agra, il film che Carlo Lizzani nel 1964 trasse dal bellissimo libro di Luciano Bianciardi. Jannacci entrava in scena in una osteria a cantare una ...