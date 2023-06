Ensi & Nerone | ecco il joint album Brava gente | un richiamo a Scorsese in chiave hip hop

Cambio di registro per 'Tagli come sorrisi', una traccia introspettiva in cui& Nerone si mettono a nudo raccontando le preoccupazioni e i turbamenti di ogni giorno. Un tocco di femminilità è ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo& Nerone creano una vera opera rap con l'album 'Brava Gente' , anticipato dal brano 'King Kong VS. Godzilla' . L'album si compone di 12 tracce e include diversi feat. É un progetto che racconta ..."Oggi sembra che se non sei Lazza, sei un fallito che sta morendo di fame", chiosa. Per poi aggiungere: "E bada bene che a Lazza tutt'e due noi gli vogliamo un bene dell'anima. Pensa che mio ...

Ensi & Nerone: "Le rime, l'amore e la rabbia sono il nostro collante" Sky Tg24

Il progetto discografico si compone di 12 tracce ed è impreziosito dalle collaborazioni con Salmo, Shari, Silent Bob e Speranza ...É un progetto che racconta l’italianità tra stile e contraddizioni, il cui richiamo esplicito è al celebre film “The Good Fellas” di Martin Scorsese. L'INTERVISTA ...