Empoli | Zanetti | «Un’annata dispendiosa | i dirigenti sono stati fenomenali»

(Di sabato 3 giugno 2023) Le parole di Paolo, tecnico dell’, dopo la sconfitta dei toscani nell’ultimo turno di campionato con la Lazio Paoloha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’contro la Lazio. Di seguito le sue parole SCONFITTA – «La mia squadra ha fatto il massimo anche stasera e non ha regalato nulla alla Lazio, i ragazzi mipiaciuti per mentalità. La partita è stata giocata al massimo contro una squadra che ha fatto un campionato impressionante. Oggi sul palleggio abbiamo fatto bene, ci è mancata qualità nell’ultimo passaggio». FUTURO – «Ringrazio i nostri tifosi, il risultato ottenuto è prestigioso econtento di essere arrivato a questo punto e poter arrivare a questa serata senza patemi. Abbiamo fatto tante cose interessanti e belle. Mi ...

L'anticipo di sabato 3 giugno si è concluso con la vittoria della Lazio sull'Empoli di Paolo Zanetti per 2-0.