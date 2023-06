Empoli | Zanetti | 'Del futuro parleremo da lunedì | ma questo blocco sarà smantellato'

5,5: la Lazio è una squadra con la esse maiuscola, capace di difendere come nessun'altra in questa Serie A. Forse però il suo, che ha dato davvero tutto, è arrivato a questo ultimo ...Allo stadio Zini dic'è in ballo il secondo posto per la squadra di Sarri che deve battere gli uomini diper ri - sorpassare l'Inter, fresca di tre punti con il Torino. Prima del calcio d'inizio la Lega ...... 3' st Romagnoli, 47' st Luis Alberto Assist: 3' st Luis Alberto, 47' st Immobile(4 - 2 - 3 .... Lazio (4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli (26' st Casale), Pellegrini; ...

Zanetti, conferenza Empoli-Lazio: "Sarri un esempio, il mio futuro..." Tuttosport

Paolo Zanetti commenta comunque con il sorriso la sconfitta contro la Lazio, arrivata al termine di una bella stagione. "La mia squadra ha fatto il ...EMPOLI (ITALPRESS) - La Lazio mette la ciliegina sulla torta e chiude il campionato al secondo posto, conquistando la qualificazione in Champions e alla Supercoppa italiana.