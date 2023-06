Empoli-Lazio LIVE 0-1 | la sblocca Romagnoli

(Di sabato 3 giugno 2023) Al Castellani, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

Al Castellani, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Castellani,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...Tegola in casa, almeno se ci si proietta alla prossima stagione . E' stato ammonito al 40 della sfida del Castellani Sergej Milinkovic - Savic e per questo motivo, essendo il serbo diffidato, sarà squalificato ...Commenta per primo Di seguito la rassegna completa degli episodi da moviola in Cremonese - Salernitana ed, le due gare serali dell'ultimo turno di Serie A: CREMONESE - SALERNITANA PERENZONI MASTRODONATO - CIPRIANI IV: GARIGLIO VAR: ABBATTISTA AVAR: FOURNEAU 29' - Ammonito Ghiglione, ...

Empoli-Lazio 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Voti e tabellino del primo tempo di Empoli-Lazio, match valido per la 38esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23 ...La Lazio al Castellani chiude il campionato, e con una vittoria confermerebbe il secondo posto stagionale dietro al Napoli campione d’Italia. Intanto però i biancocelesti giunti ad Empoli non hanno ri ...