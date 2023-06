Empoli-Lazio | le probabili formazioni

(Di sabato 3 giugno 2023) Questa sera in campo alle ore 21 la sfida di Serie A tra, ecco ledella sfida Questa sera in campo alle ore 21 la sfida di Serie A tra, ecco ledella sfida.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

chiuderà il trittico di gare della trentottesima giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 21.00 presso lo stadio Castellani della cittadina in provincia di ...Se i nerazzurri, invece, dovessero vincere e laseconda pareggiare o perdere in casa dell'sarebbero i ragazzi di Inzaghi a chiudere al secondo posto. Di contro, infine, se l'Inter ...SERIE A - Tre sfide in programma nella giornata di oggi. 38esima e ultima partita per 6 squadre dunque. Il programma. Torino - Inter ore 18:00 Cremonese - Salernitana ore 21:00ore 21:00 Comments comments

Scopri dove vedere in diretta la partita Empoli-Lazio, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...La squadra di Zanetti vuole finire bene davanti al proprio pubblico, che omaggerà i ragazzi con una coreografia speciale ...