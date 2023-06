Empoli-Lazio 0-2 | il tabellino

Commenta per primo0 - 2 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 3' st Romagnoli, 47' st Luis Alberto Assist: 3' st Luis Alberto, 47' st Immobile(4 - 2 - 3 - 1): Vicario (39' st Ujkani); Stojanovic, ...Un gol di Romagnoli al 48' e uno di Luis Alberto al 92' permettono alladi vincere a(0 - 2) e di chiudere al secondo posto il campionato. Primo tempocon Pedro al posto di Zaccagni e Pellegrini al posto di Lazzari.col consueto 4 - 2 - 3 - 1. ...Ora in corsoe Cremonese - Salernitana

A Empoli la Lazio non vuole perdere l'occasione di strappare il secondo posto in classifica ad un'Inter che è andata a vincere a Torino contro i granata di Juric. Per ripristinare le distanze in ...Doppia vittoria di misura nei due anticipi serali dell'ultima giornata di Serie A: la Lazio passa ad Empoli, la Cremonese batte la Salernitana ...