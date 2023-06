Empoli - Lazio 0 - 2 | biancocelesti chiudono secondi

... difensore della, dopo la vittoria dei biancocelesti nell'ultimo turno di campionato Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro l'. Di seguito ...Laresiste al 'ritorno' dell'Inter e mantiene il secondo posto in Campionato. Nell'ultima uscita della stagione, i biancocelesti battono 2 - 0 l'al Castellani, raggiungendo quota 74 punti in ...Commenta per primo Labatte l'e chiude al secondo posto in classifica. Un risultato che in pochi credevamo possibile a inizio campionati, come sottolineato da Alessio Romagnoli : 'Siamo contenti perché ...

EMPOLI - Paolo Zanetti, allenatore dell' Empoli, ha commentato in conferenza stampa l'ultima partita della stagione, giocata e persa contro la Lazio. Il tecnico toscano ha dichiarato: "La mia squadra ...La Lazio chiude il campionato vincendo ad Empoli e Giovanni Martusciello, vice di Sarri, ha parlato a Dazn, dichiarando: “ Volevamo il secondo posto, la Lazio ha dimostrato la voglia giusta. In questa ...