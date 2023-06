Emanuela Orlandi | ex carabiniere rivela | ' È stata sepolta a Castel Sant' Angelo'

(Di sabato 3 giugno 2023) Antonio Goglia , ex, ha recentementeto un'ipotesi sorprendente riguardo alla scomparsa di. Secondo Goglia, il corpo della giovane potrebbe essere stato sepolto all'...

Antonio Goglia , ex carabiniere, ha recentemente rivelato un'ipotesi sorprendente riguardo alla scomparsa di. Secondo Goglia, il corpo della giovane potrebbe essere stato sepolto all'interno di Castel Sant'Angelo, nelle cripte del Mausoleo di Adriano. Lo riferisce Repubblica. Questa ...Antonio Goglia , un ex carabiniere, ha affermato che il corpo dipotrebbe essere stato sepolto a Castel Sant'Angelo. In una lettera indirizzata al sostituto procuratore Stefano Luciani, il pm incaricato della nuova inchiesta su "Vatican Girl" , la ...Roma.sarebbe sepolta a Castel Sant'Angelo, insieme a Mirella Gregori. È quanto sostiene, in un'intervista rilasciata al giornalista Pino Nicotri e pubblicata su Italia Oggi , l'ex ...

Caso Orlandi, dai due Papi all’Amerikano: ecco tutti i personaggi coinvolti nella sparizione di Emanuela Il Fatto Quotidiano

Un altro mitomane si scatena sul caso Orlandi. Fanno sorridere le dichiarazioni di Antonio Goglia, ex carabiniere ed impiegato comunale di San Giorgio a Cremano, parole riferite al procuratore Stefano ...Antonio Goglia, un ex carabiniere, ha affermato che il corpo di Emanuela Orlandi potrebbe essere stato sepolto a Castel Sant'Angelo. In una lettera indirizzata al sostituto procuratore Stefano Luciani ...