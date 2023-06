“È nata Anna Blue | è bellissima” Fiocco rosa vip | insieme all’annuncio anche il primissimo regalo per la figlia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 giugno 2023) Nella mattina di venerdì 2 giugno la famosa cantante Nina Zilli ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta di una bambina di nome. Da diverso tempo sfoggiava un pancione esplosivo sui social ed era già nota la data del parto. Nina assieme al suo compagno Daniele Lazzarin, detto Danti, ha dato questa splendida notizia pubblicando un bellissimo post Instagram, che nasconde una meravigliosa sorpresa. Nei primi mesi Nina Zilli e Danti sono riusciti a tenere segreta la gravidanza, annunciata poi da Fiorello a VivaRai2. La cantante infatti si dichiarò molto scontenta di quest’anticipazione, in quanto avrebbe voluto annunciare lei stessa la notizia di stare per diventare mamma per la primissima volta. Affermòdi essere moderatamente in ansia e di sentirsi una Bridget Jones, in quanto molto stupita e felice. ...