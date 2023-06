... la festa del vento, in cui da oggi fino al 5 giugno la piazza offre un notevole colpo d'occhio condi girandole colorate disseminate in tutta l'area. Il programma diè articolato ...... la festa del vento, in cui da oggi fino al 5 giugno la piazza offre un notevole colpo d'occhio condi girandole colorate disseminate in tutta l'area. Il programma diè articolato ...

E' Boramata, centinaia di girandole colorate in piazza Unità Euronews Italiano

TRIESTE, 03 GIU - Da questa mattina piazza Unità d'Italia è un frenetico vorticare di girandole colorate, favorito da un borino che spira con raffiche intense. E' la ormai tradizionale Boramata, la fe ...