“È arrivato il momento di dirvelo” Barbara D’Urso svela la sua decisione a Pomeriggio 5

(Di sabato 3 giugno 2023) Nella giornata di venerdì 2 giugno c’è stato l’ultimo appuntamento diconCinque. L’attuale stagione televisiva è terminata e c’era grande attesa per le sue parole, che avrebbero potuto chiarire definitivamente il suo futuro. Ed effettivamente ha detto qualcosa di importante, così come la stessa trasmissione ha confermato tutto nel messaggio di saluti al pubblico. Ora non ci sono più dubbi su cosa farà la conduttrice tv. Suerano uscite tantissime voci, infatti oltre alla possibilità di essere riconfermata aCinque, si era ipotizzato che potesse sbarcare in Rai nel programma Ballando con le stelle di Milly Carluccio. O di finire sulla piattaforma Netflix per un format da proporre a lei. E in diretta televisiva ha fatto l’annuncio ...

In realtà avevo pensato subito al vaffa di Pinamonti (non a caso proprio contro la sua ex squadra, l'Empoli). Ebbene, Rogerio l'ha eletto a modello e riproposto, copincollato nelpiù ...Milano è casa mia, quando sonotutti mi hanno accolto a braccia aperte, mi hanno aiutato a ... vedere Piazza Duomo tutta rossonera è stato il migliornella mia carriera - ha proseguito ...Classe 1994, l'esterno della Nazionale potrebbe esserealgiusto per mettersi in gioco in un grande club. Da sempre al Sassuolo (133 gol in 351 partite), Domenico Berardi potrebbe ...

Fisco, è arrivato il momento di pagare le tasse sulle criptovalute. Il parere degli esperti Milano Finanza

Lewis Hamilton è tornato sulle voci di mercato che riguardano lui e la Ferrari, oltre a spiegare perché il rinnovo con Mercedes tarda ad arrivare ...L'attaccante portoghese si è raccontatato a MilanTv dopo la firma sul nuovo contratto: "Ibra fondamentale nella mia crescita. Mi ha ...