Dopo la Wagner | l’esercito privato di Gazprom entra in guerra

(Di sabato 3 giugno 2023) Fakel – parola russa per ‘Torcia’, che è sia il nome di una competizione culturale organizzata dall’azienda che quello della squadra di tennis da tavolo – e Potok – traducibile nel lemma italiano ‘Flusso’ ma soprattutto in quello inglese ‘Stream’, lo stesso che dà il nome ai celeberrimi gasdotti di proprietà dello stesso ente. Sono questi i nomi dei battaglioni di contractors affiliati a, il colosso energetico russo. Nati nei mesi scorsi sulla scia del successo della sempre più nota, questi battaglioni si sono visti impiegati in alcune degli scontri più intensi del conflitto in Ucraina, da Bakhmut a Soledar. Nonostante essi siano, almeno al livello formale, dei corpi di sicurezza privati costituiti con lo scopo di proteggere gli impianti e le infrastrutture critiche dell’azienda. Ma l’utilizzo delle cosiddette Private Military Companies ...