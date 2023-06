Donna morta a Monopoli | fermato padre 86enne | l’avrebbe investita dopo una lite

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – Svolta nelle indagini dellatrovataieri sera in una strada privata di campagna di, in provincia di Bari. I carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio ildella vittima. Il provvedimento è stato eseguito a conclusione delle indagini coordinate dall’Autorità giudiziaria e del sopralluogo effettuato dal Servizio indagini scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Nei confronti dell’uomo, con precedenti, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Da quanto è emerso, l’anziano, a conclusione di unariconducibile a dissidi di natura familiare, ha investito la figlia la propria autovettura causandone il decesso. L’uomo è stato portato nel carcere di Bari mentre, nei prossimi giorni, nell’istituto ...

