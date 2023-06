Donizetti Night | la città è un palcoscenico | in 50mila alla festa - Foto e video

Sarà anche nazional - popolare e pop, l'evento messo in piedi da Francesco Micheli per celebrare in festa il bergamasco più famoso del mondo: ma non si può negare che lafunzioni, sia ben orchestrata e porti con sé anche una certa qualità. È lo stesso spirito sapientemente goliardico del direttore artistico del festival donizettiano che ha guidato ieri ...La statua del grande compositore, sul monumento di piazza Cavour, è stata agghindata con occhiali da sole e una maglietta rossa da bagnino per la. Alle sue spalle un ombrellone con ...... dalle 19 di stasera a Bergamo tornerà dopo quattro anni la, l'evento dedicato a uno dei compositori più noti e rappresentati al mondo. Il grande protagonista di tutti gli ...

Ecco le immagini della serata. Leggi le due pagine su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 4 giugno. La «Donizetti Night» è tornata. Sabato 3 giugno, dopo il forzato silenzio imposto dalla pandemia, è ...La «Donizetti Night» è arrivata. Sabato 3 giugno è il giorno della grande festa a cielo aperto dedicata a Gaetano Donizetti nel cuore della città. Introdotta dal grande sipario di ingresso ai Propilei ...