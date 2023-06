(Di sabato 3 giugno 2023) AGI - Claudio, pantaloni scuri, camicia bianca, rimane abbracciato alla bara di Anna Bozhkova col capo chino sul legno, baciandola più volte, per molti minuti. Si ridesta, i lineamenti mutati dal dolore, quando arrivano gli amici suoi e di lei, tanti da far riempire l'Abbazia di San Donato, quassù, nella parte più antica di Sesto Calende, dove sembra lontano il fruscio del lago oggi di un serafico azzurro come lo era domenica 28 maggio quando è arrivata la tempesta che ha travolto la ‘Good...uria' uccidendo ladello skipper, cittadina russa, due agenti dell'Aise e un pensionato del Mossad.si aggrappa a tutti e da tutti viene stretto con affetto. “Cos'è successo alla mia? Sono un uomo, come faccio adesso? Voi non potete immaginare quello che è accaduto…E' ...

"Distrutto dalla catastrofe". Lo strazio di Carminati al funerale della moglie annegata sulla barca degli 007 AGI - Agenzia Italia

