Disco Paradise è il brano della campagna Summer Emotions Cornetto 2023

(Di sabato 3 giugno 2023)ha scelto Fedez e la sua nuova hit per il lancio delle tre nuove limited edition del suo gelato iconico, sinonimo di estate e di emozioni da vivere ROMA – Ecco svelato il mistero: Fedez è l’artista che firma la musica del nuovo spot. Per la, infatti, il brand ha scelto “”, il nuovo singolo appena pubblicato dall’artista insieme ad Annalisa e agli Articolo 31, e che farà da colonna sonora agli spot didedicati ai tre nuovi gusti in edizione limitata. La canzone è già stata lanciata in versione solo audio nello spot diDesire, il primo dei tre prodotti...

... 2023 Nel frattempo, ecco la lista ufficiale delle canzoni dell'estate 2023 uscite fino ad oggi: Marco Mengoni e Elodie - Pazza musica Fedez con Annalisa e gli Articolo 31 -Elettra ...Aspettando che esca il video ufficiale di "", la sua hit per l'estate realizzata in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31 , facciamo un salto nel passato di Annalisa . Nel video seguente puoi dare un'occhiata all'evoluzione ...Chiedere a Fedez per delucidazioni a riguardo: l'ultimo singolo "", realizzato in collaborazione con Annalisa e Articolo 31, è la sigla del nuovo sport Cornetto per la campagna "...

"Disco Paradise", ecco la coreografia ufficiale TGCOM

Cornetto ha scelto Fedez e la sua nuova hit per il lancio delle tre nuove limited edition del suo gelato iconico, sinonimo di estate e di emozioni da ...Aspettando che esca il video ufficiale di “Disco Paradise”, la sua hit per l’estate realizzata in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31, facciamo un salto nel passato di Annalisa.Nel video seguen ...