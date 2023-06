Disastro ferroviario in India | il bilancio è di quasi 300 morti e oltre 900 feriti

Si tratta dell'incidentepiù grave degli ultimi 20 anni nel paese. . 3 giugno 2023Quasi 300 i morti delavvenuto nello stato orientale di Odisha Sono quasi 300 i morti dell'incidentein India, dove tre treni si sono scontrati vicino a Balasore, nello stato indiano di Odisha. Secondo ...in India. È di quasi 300 morti il tragico bilancio di uno scontro tra tre treni avvenuto nel distretto di Balasore, nell' India orientale. Nello scontro sono rimasti coinvolti un ...

Secondo il «Times of India» i feriti sarebbero almeno 300 Sono almeno 50 i morti del disastro ferroviario avvenuto in India. Lo riferisce il quotidiano «Hindustan Times», che parla di 179… Leggi ...Sono almeno duemila i soccorritori impegnati in una lotta contro il tempo per estrarre persone ancora vive dai vagoni ...