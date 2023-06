Diretta Torino - Inter 0 - 1 | LIVE Inzaghi secondo | decide Brozovic

Pauolo SousaCLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio 71; Inter* 72; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus** 59; Fiorentina* 56;* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli ...Il campionato dell' Inter si chiude con un'altra vittoria. Allo stadio Olimpico 'Grande' i nerazzurri battono 1 - 0 ilcon il gol di Brozovic . Per la squadra di Juric sfuma l'obiettivo ottavo posto . I nerazzurri di Simone Inzaghi , proiettati già all'attesissima finale di Champions League contro il Manchester ...Una partita che mette in palio tre punti importanti soprattutto per i padroni di casa che saràdall'arbitro Fabbri della sezione di Ravenna. Juric e Inzaghi, allenatori die Inter (...

Un gol di Brozovic basta ai nerazzurri per chiudere il campionato con tre punti, in attesa dell'appuntamento contro il City che vale una stagione. L'Inter ha tre buone opportunità per trovare il vanta ...Grazie al gol di Brozovic siglato nel primo tempo, l'Inter ha superato la pratica Torino e ha permesso così alla Fiorentina di consolidare l'ottavo posto in modo definitivo. La ...