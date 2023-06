DIRETTA F1 | GP Spagna 2023 LIVE | saranno qualifiche bagnate? La situazione sta migliorando a Barcellona

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 Qualche curiosità. In 29 occasioni (55,8%) il vincitore è partito dalla pole position. In 40 occasioni (76,9%) il vincitore è partito dalla prima fila. Attenzione però, perché i dati appena citati si riferiscono al GP diin generale. Se guardiamo esclusivamente alle edizioni andate in scena al Montmelò, allora le statistiche sono eclatanti. A Montmelò in 23 occasioni su 32 (71,8%) il vincitore è partito dalla pole position. A Montmelò in 29 occasioni su 32 (90,6%) il vincitore è partito dalla prima fila! 15.46 Passando a quello che vedremo tra pochi minuti. Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia ancora comandata in solitudine da Michael Schumacher, capace di ottenerne 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Curiosamente, questo significa che quando ...