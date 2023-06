Digitale | le PA centrali migrano sul Polo Strategico Nazionale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 giugno 2023) Il processo di digitalizzazione della PA finanziato dal Pianodi Ripresa e Resilienza (PNRR), seppur non compaia tutti i giorni sulle prime pagine dei quotidiani, procede speditamente. Oltre 40 Pubbliche Amministrazioni(PAC), con le loro strutture organizzative di primo livello, hanno infatti già aderito all’Avviso promosso dal Dipartimento per la trasformazionedella Presidenza del Consiglio, guidato dal Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, per migrare in cloud i propri dati e servizi, in primis quelli critici e strategici, verso il(PSN). La migrazione in “cloud” consiste fattualmente nella transizione di dati, applicazioni e informazioni da una posizione, spesso server privati, ai server di un ...