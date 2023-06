'Non ho forzato - dice Nikola Jokic - cerco di non farlo mai, prendo quello che mi dà la... Coach Spo forse domenica ritroverà finalmenteche nel prepartita di gara - 1 ha dato buone ......anche considerata la sconfitta nella prima partita e le grandi difficoltà al tiro degli Heat... senza mai forzare oltre il necessario, e infa il suo senza diventare un problema KENTAVIOUS ......giocare come sappiamo e sapere che a volte l'arma migliore contro la zona è una buona. E poi ... Continua a fare progressi, invece, Tylerche sembra vicino al rientro dopo l'infortunio ...

Difesa, Herro e... squadra: il piano di Miami per fermare Jokic in gara-2 La Gazzetta dello Sport

prendo quello che mi dà la difesa avversaria”. Miami ha bisogno di cambiare registro in gara-2 (lunedì nella notte italiana) e naturalmente di ritrovare consistenza dalla lunga distanza. Coach Spo ...Più facile a dirsi, lo so. Una chiave potrebbe essere il ritorno di Herro in gara 2 (data per probabile). L’aggiunta di un tiratore della sua qualità aggiungerebbe punti interrogativi alla difesa di ...