Diablo IV disponibile su PC e Console

(Di sabato 3 giugno 2023) È arrivato il momento tanto atteso per i giocatori:IV è oraper coloro che hanno preordinato la Digital Deluxe Edition e la Ultimate Edition! Dopo anni di sviluppo, duro lavoro e passione, il team è felice di aprire ufficialmente le porte di Sanctuarium e non vede l’ora che tutti possano vivere l’esperienza diIV a partire dal 6 giugno. Ecco alcuni punti salienti riguardanti il lancio diIV Accesso anticipato: Se non vedete l’ora di immergervi in Sanctuarium, è ancora possibile preordinare la Digital Deluxe Edition e la Ultimate Edition per iniziare a giocare immediatamente! #4Hardcore: A partire dal 1° giugno è stata lanciata una sfida hardcore per tutti i giocatori. I primi 1000 personaggi che raggiungeranno il livello 100 in modalità hardcore e ...

Diablo 4 ottiene già la patch 1.02 disponibile da oggi, si tratta di un hotfix studiato per modificare il bilanciamento e l'endgame.Ecco le novità dell'aggiornamento del 2 giugno di Diablo 4. Nonostante non arrivi per tutti prima di martedì, Diablo 4 è disponibile da oggi per chi ha acquistato in anticipo la Deluxe o Ultimate ...