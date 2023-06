Delitto di Giulia Tramontano | lei sapeva dell' infedeltà e voleva abortire | lui era «il lurido»

Nell'inchiesta per ildiTramontano, il gip di Milano Angela Laurea Minerva ha escluso che l'omicidio compiuto da Alessandro Impagnatiello il 27 maggio scorso a Senago (Milano) possa qualificarsi come ...... i familiari portano i fiori sul luogo del ritrovamento del cadavere IL FIDANZATO CONFESSA... l'avvocato Repetti - che difese Favaro anche dopo ildi Novi Ligure - parla di 'accuse ...Parla la mamma del 30enne che ha uccisoTramontano. Sono molte le cose che ancora devono ... Sabrina Paulis , parlando in tv per la prima volta dopo l'atrocealle telecamere di La vita in ...

Omicidio Giulia Tramontano, la sorella: "Sapeva del tradimento già a gennaio" TGCOM

L’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, ha sconvolto l’Italia e sul web non si parla d’altro.Dalla testimonianza della sorella di Giulia Tramontano emergono nuovi dettagli sul caso: la 29enne sapeva da mesi del tradimento di Impagnatiello ...