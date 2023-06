Delitto di Giulia Tramontano | ecco cosa dice la mamma dell’assassino disperata

Leggi su 361magazine

(Di sabato 3 giugno 2023) in una intervista a La vita in Diretta In una intervista a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano, la madrediMontanaro ha chiesto scusa alledella giovane e poi apostrofa il figlio con parole dure.la donna tra le lacrime: «Non oso immaginare i familiari di. Non lo voglio immaginare… LaLoredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro, lo so». È vero, la pena di morte non è giusta e anzi, probabilmente Alessandro Impagnatiello, l’assassino di, desidera di morire. Alessandro merita altro: carcere a vita, 2 pasti al giorno, 3 metri quadri di spazio, nessuna visita. E soprattutto merita di guardare in… pic.twitter.com/7XQnuVGV8d — Andrea Tiberio ...