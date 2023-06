Dall’Irpinia al Sannio in bici in onore di Mary | ad un mese dalla scomparsa il ricordo del papà

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto per lo start alla Ciclopedalata indi Mariantonietta Cutillo, la 16enne tragicamenteesattamente unfa, lo scorso 2 maggio. L’iniziativa è stata voluta fortemente dall’Associazione “Asd Pirati in bike” i cui membri, a partire dal presidente dal Carmine Pagano, sono molto amici aldi, Giuseppe che insieme alla moglie Rosa ringraziano per la calorosa partecipazione che si è registrata per prendere parte all’iniziativa sportiva. Al raduno tutti i bar di Montefalcione offriranno cornetto e caffè. Il percorso partirà da Montefalcione da piazza Guglielo Marconi a Montefalcione, per attraversare ini Comuni di Pratola Serra, Tufo per arrivare a Benevento città e poi salire a Pietrelcina, dove il Parroco ...