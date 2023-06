Dall’Europa League a X Factor | quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 3 giugno 2023) Lo scorso finesi sono tenute le elezioni comunali con largo successo del centrodestra (9 Comuni conquistati fra primo e secondo turno, contro i 3 del centrosinistra). In un capoluogo solamente ha avuto la meglio il centrosinistra. Sul fronte finanziario, novità per i risparmiatori: la prossimaverrà emesso un nuovo titolo di Stato. Sai qual è il suo nome? Caldo il panorama sportivo. Punti di penalizzazione e multa da capogiro per la Juventus per la cosiddetta “manovra stipendi”; mentre la Roma delude alla finale di Europagiocata a Budapest contro il Siviglia. I giallorossi sono stati battuti ai calci di rigore per due errori dal dischetto. Intanto, proprio negli scorsi giorni un ex calciatore del Napoli ha annunciato l’addio al calcio giocato a fine stagione. Annunciata la nuova giuria di X ...