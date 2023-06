Dal machine learning alla geopolitica dei BRICS | L’impatto delle nuove tecnologie finanziari secondo un Data Scientist

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 3 giugno 2023) Durante la prima sessione del G7, a Hiroshima, dedicata all’economia globale, Giorgia Meloni ha parlato di una migliore e più efficace collaborazione con il Sud Globale, rappresentato al vertice da Brasile e India, entrambi membri dei, paesi con una crescente produzione tecnologica all’avanguardia. L’avvento dell’intelligenza artificiale sta cambiando drasticamente la vita di oggi, e per questo dopo aver intervistato il professor Nello Cristianini, abbiamo scelto di ascoltare Bruno Golfette, un professionista da San Paolo, Brasile, che vive a Bergamo, con una formazione interdisciplinare in fisica, finanza e scienza dei dati e che lavora in questo campo da molti anni, applicando diversi skillsets per risolvere problemi complessi e promuovere l’innovazione in una varietà di settori. Infografica – La biografia di Bruno GolfetteQual è attualmente lo stato di ...