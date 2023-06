Cuneo | trattore si ribalta | morto anziano a Govone

(Di sabato 3 giugno 2023) Unin un incidente con ilmentre lavorava nelle vigne a, nella provincia di. Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo cingolato si èto travolgendo l’uomo, per il quale non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(Adnkronos) – Un anziano è morto in un incidente con il trattore mentre lavorava nelle vigne a Govone, nella provincia di Cuneo. Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo cingolato si è ribaltato travolgendo l'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Stavolta è avvenuto a Govone, nel Cuneese: la vittima è Vittorio Cravanzola, 80 anni, il suo mezzo si è ribaltato su un tratto in pendenza