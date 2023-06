Cronaca del primo viaggio in bicicletta | da Firenze a Roma | nel 1884

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 giugno 2023) La pioniera del cicloturismo letterario in Italia è una bella scrittrice americana dagli occhi azzurri e dai capelli neri: Elizabeth Robins Pennell. Nell’autunno delva col marito Joseph dain triciclo. Poi pubblica, nel 1887, “An Italian Pilgrimage”, tradotto in Italia nel 2002 come “L’Italia in velocipede”. Elizabeth Robins è nata a Philadelphia il 21 febbraio 1855. A otto anni perde la madre. Fino a diciassette, quando pubblicherà il suoarticolo, studia in una scuola di suore. Alla fine degli anni Settanta monta in sella e pedala. La incoraggia a scrivere lo zio Charles Godfrey Leland, umorista e scrittore, amico di Oscar Wilde, tornato in America dall’Inghilterra nel 1880. A Philadelphia, Elizabeth conosce Joseph Pennell, incisore, disegnatore, litografo, illustratore e scrittore, più ...