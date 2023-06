Cremonese-Salernitana | Sousa | “Partita giocata male | ma ciò non cancella la nostra grande stagione”

(Di sabato 3 giugno 2023) Dopo la sconfitta subita dalla, per 2-0, contro la, Pauloha così parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo sbagliato atteggiamento in unache abbiamo creduto fosse più facile. Dovevamo mettere più peso a centrocampo e l’abbiamo fatto nel secondo tempo.brutta, ma non possiamo dimenticare di aver fatto un buonissimo campionato: sono fiero dei ragazzi. Oggi non siamo riusciti a segnare e a creare, ma penso sia l’unicasbagliata da quando io sono qui. Prossima? Stiamo già lavorando da diverse settimane insieme alla società: mi sono fatto conoscere e abbiamo parlato di come ci immaginiamo lasquadra nel futuro. La società è molto preparata e sono sicuro che insieme arriveremo ad allestire ...

Commenta per primo2 - 0 Ochoa 6 : Buonaiuto lo spiazza dal dischetto, poi è bravo a deviare una punizione velenosa di Castagnetti. Non può niente sul raddoppio di Tsadjout. Daniliuc 6 : Partita ...Non era una partita da verdetti. Quelli per lae laerano già arrivati in precedenza. In palio, stasera allo Zini, c'erano un pizzico d'orgoglio e la volontà di finire al meglio il campionato. E così è stato. La squadra di ...finisce 2 - 0

Ochoa 5,5 - Non ha colpe sulle due reti subite, rischia grosso quando si fa scappare il pallone da mano e per poco Okereke non segna a porta vuota. Pirola 6 - Si immola nel finale su Tsadjout evitando ...