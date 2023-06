Cremonese-Salernitana LIVE 1-0 | Bonaiuto segna dal dischetto

(Di sabato 3 giugno 2023) Allo Zini, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

Ora in corso Empoli - Lazio eAllo Zini, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Zini,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...In campo alle 21 Empoli - Lazio DIRETTA eDIRETTA Con la trasferta di Empoli, il campionato della Lazio si concluderà: gli uomini di Sarri, già certi di un posto in Champions League l'anno prossimo, affronteranno i ...

Diretta Cremonese - Salernitana (1-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

StampaUltima giornata di campionato tra la Cremonese di Davide Ballardini e la Salernitana di Paulo Sousa. I grigiorossi sono già retrocessi in B e nell’ultima gara disputata hanno perso 3-2 contro la ...24' GOL CREMONESE: Buonaiuto dal dischetto spiazza Ochoa e porta in vantaggio i grigiorossi! 23' Calcio di rigore per la Cremonese, fallo di Bohinen su Buonaiuto! 22' ...