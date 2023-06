Cremonese-Salernitana LIVE 0-0 | Buonaiuto ci prova da fuori area

(Di sabato 3 giugno 2023) Allo Zini, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 38esima giornata di Serie A 2022/2023: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 38esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Perenzoni. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Commenta per primo Paulo Sousa , tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la: 'Per avere stabilità abbiamo bisogno di mantenere i giocatori che possono farci vincere le partite e cercare di ...Ora in corso Empoli - Lazio e

Ballardini conferma Sarr titolare tra i pali; Aiwu e Vasquez ai lati di Chiriches; Pickel e Meitè in mezzo al campo; Galdames e Buonaiuto a sostegno di capitan Ciofani.I nerazzurri, grazie al gol di Brozovic al 37’, chiudono il campionato con una vittoria e ora possono concentrarsi sulla finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Per i ...