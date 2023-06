Cremonese-Salernitana | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2022/2023. Amara retrocessione per i lombardi, che comunque vogliono chiudere con una vittoria un campionato pur sempre ...In serata va in scena. I grigiorossi sono, infatti, già matematicamente retrocessi. Dopo aver perso per 3 - 2 all'Olimpico contro la Lazio , sono penultimi con 30 punti, ......ed Empoli - Lazio . Nel primo troviamo i grigiorossi già retrocessi che hanno regalato una bella prestazione all'Olimpico nello scorso turno senza portare a casa punti e ...

Cremonese-Salernitana, Sousa: “Ecco la chiave del successo. Mercato dipende da…” Mediagol.it

L'anticipo di sabato sera è la sfida tra Cremonese e Salernitana, valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Orario di Cremonese-Salernitana e dove vederla in tv o in streamingContentsOrario di ...La sfida di Serie A tra Cremonese e Salernitana, valida per il 38° turno di Serie A, si gioca questa sera alle ore 21 presso lo stadio Zini di Cremona. Sarà trasmessa in tv e streaming su DAZN.