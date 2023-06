Cremonese-Salernitana | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 3 giugno 2023) Nel contesto della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A va in scena la sfida tra. Le due squadre arrivano a questa gara senza più particolari obiettivi. I padroni di casa, infatti, ormai sono retrocessi matematicamente da due settimane dopo la sanguinosa sconfitta interna con il Bologna (1-5). I campani, invece, sono salvi dal 35° turno e puntano solo a chiudere al meglio la stagione. Ecco, di seguito, ledi. La, penultima in classifica con 24 punti, è reduce dalla sconfitta per 3-2 rimediata in casa della Lazio. Nonostante sia stata la terza consecutiva, i grigiorossi hanno dato del filo da torcere agli avversari, arrendendosi soltanto all’89’ minuto. La compagine lombarda, ...