Cremonese-Salernitana | le formazioni ufficiali | Galdames e Candreva sulla trequarti

Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali di, ultima giornata di Serie A:- Sarr; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Meité, Pickel, Galdames, Valeri; Buonaiuto, Ciofani.- Ochoa; Daniliuc, Gyomber,...LE STATISTICHE L'unico precedente di Serie A traè il 2 - 2 della gara d'andata (Okereke, Ciofani, Piatek e Coulibaly i marcatori). Laha pareggiato 15 partite in ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Sarr; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Meité, Galdames, Valeri; Buonaiuto, Ciofani. All. Ballardini(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; ...

Serie A: Empoli-Lazio e Cremonese-Salernitana DIRETTA Agenzia ANSA

StampaUltima giornata di campionato tra la Cremonese di Davide Ballardini e la Salernitana di Paulo Sousa. I grigiorossi sono già retrocessi in B e nell’ultima gara disputata hanno perso 3-2 contro la ...Le formazioni ufficiali di Cremonese e Salernitana, scelte da Ballardini e Paulo Sousa. Fischio d'inizio ore 21 ...