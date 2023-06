Cremonese-Salernitana | Ballardini | “Tifosi? Li ringraziamo per il loro continuo sostegno”

Commenta per primo2 - 0 Ochoa 6 : Buonaiuto lo spiazza dal dischetto, poi è bravo a deviare una punizione velenosa di Castagnetti. Non può niente sul raddoppio di Tsadjout. Daniliuc 6 : Partita ...Non era una partita da verdetti. Quelli per lae laerano già arrivati in precedenza. In palio, stasera allo Zini, c'erano un pizzico d'orgoglio e la volontà di finire al meglio il campionato. E così è stato. La squadra di ...finisce 2 - 0

StampaUna Salernitana con la testa già alle vacanze termina la stagione con una sconfitta sul campo della Cremonese. Entrambe le squadre avevano raggiunto i verdetti di campionato con i padroni di cas ...Terminano i primi tempi dei match delle 21:00 di Serie A. In campo Empoli-Lazio e Cremonese-Salernitana. Allo Stadio Carlo Castellani i primi 45 minuti sono terminati sul punteggio di 0-0, mentre allo ...