Cosparge la benzina davanti la porta di casa dell’ex compagna | arrestato stalker a Milano

(Di sabato 3 giugno 2023) “Non ci saranno sempre loro a proteggerti”, “ti troverò da sola”, “la prossima volta sarà molto peggio”. Un uomo italiano di 45 anni da alcuni mesi perseguitava la donna che lo aveva lasciato e che era diventata la sua vittima. Oggi è statoper stalking eto in carcere a San Vittore per atti persecutori nei confronti della exdi 47 anni dell’Ecuador, minacciata e perseguitata. Sabato mattina all’alba i carabinieri didella stazione diMonforte sono intervenuti adella donna in via Botticelli per una chiamata dei vicini che avevano sentito odore diproveniente dal pianerottolo. In caserma la donna ha sporto denuncia raccontando di una relazione durata quasi due anni al termine della quale – circa due mesi fa – l’uomo ...