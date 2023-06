Cosenza | Viali | «La sicurezza di potermi giocare la salvezza me la dava l’analisi delle partite»

(Di sabato 3 giugno 2023) William, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo lada parte del club rossoblù William, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Ladilame la, anche dopo le sconfitte ripetevo sempre le stesse cose e sottolineavo il fatto che la classifica era corta e lanon lontanissima. Ho martellato la squadra su questo. Eravamo noi a generare il risultato, anche in maniera negativa., dipendeva tutto da no e ci abbiamo lavorato ed abbiamo avuto una grande reazione . A Brescia nel momento di difficoltà ho provato a ...

Ci ha preso evidentemente gusto ilche per il secondo anno di fila ottiene la salvezza mantendendo la Serie B attraverso i ... la squadra di Williamsi salva, considerata la vittoria per 1 ..., resti in B! Dopo l'1 - 1 di Meroni al 95' i tifosi del Brescia invadono il campo . In ... nonostante l'interruzione del match e il disordine fuori dallo stadio, l a squadra diha ...Brescia -, partita molto tesa. Una sfida subito molto contratta fra le formazioni di Gastaldello e, con quest'ultimo in vantaggio grazie alla vittoria per 1 - 0 dell' andata davanti al ...

Brescia-Cosenza, Viali: “Doveva andare così, è stata un’impresa sportiva” Mediagol.it

Il tecnico rossoblu in conferenza stampa: “Il confine è sempre stato sottile. Ai ragazzi ho sempre fatto vedere che siamo stati noi a determinare il risultato, anche negativo” William Viali, allenator ...Il tecnico rossoblu in conferenza stampa: “Ci sono diversi aspetti da valutare, quello tecnico ma non solo. È anche una questione di sentimenti” William Viali, allenatore del Cosenza, è intervenuto in ...